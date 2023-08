素敵な 新品未使用 Nike Air Vapormax Off White 入手困難 スニーカー

新品未使用 Nike Air Vapormax Off White 入手困難 26.5cm

SNKRSにて当選した商品です。

新品、未使用品

サイズ、US8.5 (26.5cm)

送られてきた段ボールにて発送いたします。

写真で、ご確認ください。

佐川にて、ワレもの扱いで発送予定です。

取引後の、返品はすり替えなどのトラブルを避けるため、受け付けできませんのでご了承ください。

ナイキ ヴェイパーマックス オフホワイト 希少品

Air Vapormax Off White2018

型番: AA3831-100

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

