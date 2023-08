2014年製のOrion 39型液晶テレビです。

画面上部に細く白い線が映るようになってしまいましたが、それ以外は問題ありません。

HDMI 1つ、録画用USB1つ挿せます。

ORION DNX39-3BP

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: FULL HD

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

多段階評価2011カラーTV: 5

多段階評価2014カラーTV: 4

画素数クラス別(横): 1920−3839

画素数クラス別(縦): 1080−2159

画面サイズ・クラス別3: 36−41インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 39インチ

省エネ基準目標年度: 2012年度

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#オリオン電機

#ORION

商品の情報 商品のサイズ 37~40インチ ブランド オリオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

