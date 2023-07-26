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【全商品オープニング価格 特別価格】 コンバース converse CHUCK 新品 HI 70 スニーカー

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CONVERSE コンバース 新品 28.5cm
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箱にダメージがある場合がございますが、商品に影響はありません。予めご了承ください。
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商品の情報

商品のサイズ28.5cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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CONVERSE コンバース 新品 28.5cmCHUCK 70 HI ハイカット一点のみです。メンズ レディース どちらでも ユニセックス※購入の前に必ずコメントくださいm(__)mコメント頂いた方は100円お値引きします^_^かなり安くしてるので値引きはムリです。箱にダメージがある場合がございますが、商品に影響はありません。予めご了承ください。__________________________コンバース 厚底 限定 LIMITED LTD リミテッドエディション 未発売 ランスターモーション CHUCK TAYLOR チャックテイラー ランスター CT70 VANS バンズ ONE STAR ワンスター ローカット ハイカットCONVERSE コンバースCHUCK TAYLOR チャックテイラー CHUCK 70 復刻 海外限定

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商品のサイズ28.5cm
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48分钟前

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