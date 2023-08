Gurren Lagann Ultimate Edition ltd 2000

UK版BD

中古品。

ANIME LIMITEDより海外で受注限定生産された限定2000個

「天元突破グレンラガン」のUK版ブルーレイボックスになります。

TV版と劇場版収録、ディスク6枚組。

リージョンがBなので日本の再生機器では再生できないことに

ご注意ください。

ご鑑賞の際はリージョンフリープレイヤーなどをおすすめします。

アートブックやシリアルナンバーポストカード(No.1817)などが入っております。

輸入品のため、側面に破れがあります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

