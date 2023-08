安い お値下げ！【名古屋】ジョンハン 来場者限定 トレカ【大阪】 K-POP/アジア

SEVENTEEN Be the sun DREAM 購入特典

・大阪 京セラドーム 会場限定 トレカ

ジョンハン 1枚

・名古屋 バンテリンドーム 会場限定 トレカ

ジョンハン 1枚

大阪 名古屋 会場限定トレカ2点です。

海外製のため、初期からの傷、スレ等ご了承下さい。

自宅保管となりますので、気になる方はご購入お控えください。

スリーブ、硬質ケース、OPP袋

にお入れします。

普通郵便にて発送予定ですが

メルカリ便等ご希望ございましたら事前にご連絡ください。

別途送料がかかります。

即購入OK

SEVENTEEN ジョンハン JEONGHAN 정한 トレカ 会場限定 来場者限定 DREAM セット まとめ売り 特典

SEVENTEEN Be the sun DREAM 購入特典・大阪 京セラドーム 会場限定 トレカジョンハン 1枚・名古屋 バンテリンドーム 会場限定 トレカジョンハン 1枚大阪 名古屋 会場限定トレカ2点です。海外製のため、初期からの傷、スレ等ご了承下さい。自宅保管となりますので、気になる方はご購入お控えください。スリーブ、硬質ケース、OPP袋にお入れします。普通郵便にて発送予定ですがメルカリ便等ご希望ございましたら事前にご連絡ください。別途送料がかかります。即購入OK SEVENTEEN ジョンハン JEONGHAN 정한 トレカ 会場限定 来場者限定 DREAM セット まとめ売り 特典

