1PIU1UGUALE3 RELAX

ウノピュウノウグァーレトレ リラックス

セットアップ

ブラック

パーカー

ショートパンツ

ブランドロゴ柄

新品未使用品

XLサイズ

綿 100%

平置きサイズ

パーカー

定価 15950円

丈 66

胸 51

袖 77

ショートパンツ

定価 12980円

ウエスト 26

股上 26

股下 23

裾幅 22

素人採寸ですので参考程度でお願いいたします。

状態等は画像にてご確認ください。

ご理解のある方のご購入お待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウノピュウノウグァーレトレリラックス 商品の状態 新品、未使用

1PIU1UGUALE3 RELAXウノピュウノウグァーレトレ リラックスセットアップブラックパーカーショートパンツブランドロゴ柄新品未使用品XLサイズ綿 100%平置きサイズパーカー定価 15950円丈 66胸 51袖 77ショートパンツ定価 12980円ウエスト 26股上 26股下 23裾幅 22素人採寸ですので参考程度でお願いいたします。状態等は画像にてご確認ください。ご理解のある方のご購入お待ちしております。#1PIU1UGUALE3 RELAX#ウノピュウノウグァーレトレリラックス#セットアップ#パーカー#ショートパンツ#ブランドロゴ柄

