【特別送料無料！】 送料無料　世界限定1500本オシアナスOCW-S7000A-2AJF「マンタ」 腕時計(アナログ)

【セールスポイント】214,500円→→149,980円OCEANUS Manta(マンタ)より、流麗かつスポーティなフォルムに仕上げたOCW-S7000です。ベゼルにはリング状に加工したサファイアガラスを配し、見る場所や角度で表情が変わっていく、美しい青の輝きをお楽しみいただけます。また、

Sinn 556 アクアマリンブルー 世界400本限定



ヒロ様専用 seiko 7548-700B クオーツ



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キメーターを配し、クロノグラフらしいスポーティなデザインに仕上げています。文字板にはブルーからブラックに変化するグラデーション蒸着を施しています。機能面では標準電波受信機能による時計単体での時刻修正に加え、スマートフォンリンクによるワールドタイムの設定なども可能。これらの高機能を厚さ9.5mmのスリムケースに収めました。

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・ケース/ベゼル材質:チタン・無垢バンド・メタルバンド(チタン)・スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留・10気圧防水・電波時計・タフソーラー(ソーラー充電システム)・モバイルリンク機能・自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム約300都市・タイム&プレイス・時計ステータス表示・携帯電話探索・Premium Production Line生産証明書・両面反射防止コーティングサファイアガラス(デュアルカーブ)・タキメーター・チタンカーバイト処理・DLC処理・ネオブライト・ワールドタイム・ストップウオッチ・フルオートカレンダー・針位置自動補正機能・パワーセービング機能・バッテリーインジケーター表示・日付、曜日表示・装着可能サイズ:約150〜195mm・サイズ(H×W×D):47.5 × 42.8 × 9.5 mm/83g

【新品未使用】ヴェルサーチ ゴールド ステンレススチール メンズ腕時計

【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日 記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年06月発売

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カシオ オシアナス OCW-600 タフソーラー 電波時計 中古品(14063)

カラー・・・シルバー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【セールスポイント】214,500円→→149,980円OCEANUS Manta(マンタ)より、流麗かつスポーティなフォルムに仕上げたOCW-S7000です。ベゼルにはリング状に加工したサファイアガラスを配し、見る場所や角度で表情が変わっていく、美しい青の輝きをお楽しみいただけます。また、 タキメーターを配し、クロノグラフらしいスポーティなデザインに仕上げています。文字板にはブルーからブラックに変化するグラデーション蒸着を施しています。機能面では標準電波受信機能による時計単体での時刻修正に加え、スマートフォンリンクによるワールドタイムの設定なども可能。これらの高機能を厚さ9.5mmのスリムケースに収めました。・ケース/ベゼル材質:チタン・無垢バンド・メタルバンド(チタン)・スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留・10気圧防水・電波時計・タフソーラー(ソーラー充電システム)・モバイルリンク機能・自動時刻修正・簡単時計設定・ワールドタイム約300都市・タイム&プレイス・時計ステータス表示・携帯電話探索・Premium Production Line生産証明書・両面反射防止コーティングサファイアガラス(デュアルカーブ)・タキメーター・チタンカーバイト処理・DLC処理・ネオブライト・ワールドタイム・ストップウオッチ・フルオートカレンダー・針位置自動補正機能・パワーセービング機能・バッテリーインジケーター表示・日付、曜日表示・装着可能サイズ:約150〜195mm・サイズ(H×W×D):47.5 × 42.8 × 9.5 mm/83g【1年間メーカー正規保証書説明書付】（お買い上げ日 記入捺印します）誕生日や記念日にメッセージカード ラッピング無料（ご希望の方ご連絡下さい）◇メンズ23年06月発売 #カシオ #CASIO #Gショック #アナログ #メンズ腕時計 #正規品新品 #ギフトラッピング無料 #ジーショック #腕時計 #送料無料 #正規品新品 #保証書正規品 #正規品新品保証書付き #アナログ腕時計 #国内モデル #国内正規品カラー・・・シルバー

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