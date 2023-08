【500円引きクーポン】 新品タグ付/ZADIG&VOLTAIRE/TINKブラウス シャツ/レオパード シャツ/ブラウス(七分/長袖)

*間接照明で実物画像が暗めに写ってるような感じがします

新品タグ付き

44,000円(税込)

ZADIG & VOLTAIRE / ザディグ エ ヴォルテール

TINK ブラウス

ZADIG&VOLTAIREを代表するプルオーバータイプのブラウスです。前身頃と後身頃の長さを違いを持たせていますのでウエストが軽い印象になります。また、首元、首裏にギャザーを入れる事により表面に動きのあるニュアンスを付けております。シックなスタイリングにも、カジュアルダウンしたスタイリングにも様々なコーディネイトシーンでご利用頂き易いブラウスです。

JAPANESE SATIN

日本の最先端の技術で、非常にしなやかで柔らで柔軟、鮮やかな色味が出せ何より第二の肌の様な着心地の良さとフィット感をもたらす生地です。お洗濯も簡単、シワも自然に落ち、取り扱いがし易い点が特徴です

カラー:レオパード/ヒョウ柄

サイズ:S

素材:画像6参照

コンディション:新品タグ付き

プライス:44,000円(税込)

国内サイト購入

*プロフもお読み頂ければ幸いです

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザディグエヴォルテール 商品の状態 新品、未使用

