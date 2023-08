絵画の種類···油彩画・油絵

形式···額縁入り

主題···人物・肖像

菊地正則による油彩画

「フラメンコ」(マドリッド)

▪️絵のサイズ

273×220mm

▪️菊地正則プロフィール

☆近代日本美術協会委員

日本美術家連盟会員

☆近美銀賞 二十一世紀賞

☆略歴など写真7枚目に掲載

美術家年鑑による号単価 23万

▪️額付き サイン入り

★送料無料

丁寧に梱包致します。

即発送致します。

ご覧いただきましてありがとう

ございます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

