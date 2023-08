ご覧頂きありがとうございます。

様々な生地が

ダイヤ形に

パッチワークされている

可愛い、ロングスカート になります✧

インナー付

花柄

薔薇

ナチュラル

古着ではパッチワークの状態が良いものは

少ない為、探していた方はオススメです☺︎

その他類似品オススメ

#LLYISKIRT

ヴィンテージ商品オススメ

#LLYIVINTAGE

【サイズ 】

表記はL Free size

古着 ビンテージ 80s パッチワーク 総柄 花柄 ロング スカート 美品

詳細サイズ写真参考お願いします。

■実寸

ウェスト 70-90cm 紐調整

裾幅 120cm

総丈 90cm

素人採寸につき参考レベル。

【 商品詳細】

状態

使用感が少ない

美品

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

LLYI No. 050-090-770

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 目立った傷や汚れなし

