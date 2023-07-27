超大特価 ヤクルトスワローズ BBM 村上宗隆 ファーストナンバー サインカード スポーツ選手

BBM2021 fusion東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆のサインカード、ファーストナンバーになります。

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

BBM2021 fusion東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆のサインカード、ファーストナンバーになります。シリアルは1/9と小シリ、ファーストナンバーとなっています。写真3枚目のように右上の角に若干白かけがあります。ご理解頂ける場合のみ購入をお願いします。その他質問、値下げ交渉などあればお気軽にコメント欄にお願いします。即購入⭕️#BBM#東京ヤクルトスワローズ#村上宗隆#侍ジャパン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

BBM 2021 MASTERPIECE 直筆サインカード 橋本大輝【非売品】羽生結弦 関係者限定クリアファイル バラード1番遠藤航 カード