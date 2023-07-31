品揃え豊富で WACKO MARIA 虎アロハシャツ シャツ

WACKO MARIAの虎柄アロハシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。
ワコマリア ティムリーハイ 長袖シャツ
JUNYA WATANABE パッチワーク長袖シャツ コムデギャルソン ドット
●サイズ：L
希少 stussy モノグラム柄シャツ 90s グッチ
●素材：RAYON100%
WACKO MARIA FUCK DRAGON 開襟シャツ
●状態：
Etudes✖️Beavis & Buttheadデニムジャケット セットアップ
2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
クーティー TW半袖ワークシャツ COOTIE
●その他、注意事項：
Bott シャツ
独自のルート （国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しています。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。海外商品理解ある方のみ購入お願い致します。
WTAPS BD LS RAPO. TWILL size L
CONFECT LINAS リネンシャンブレー半袖ワイドシャツ
圧縮や小さく折り畳んでの発送となりますので、畳じわなど気になる方はご購入をお控えください。
BAPE サファリ ミリタリーロゴ ワッペン Mサイズ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|未使用に近い
《希少》ラルフローレンRalphLauren☆長袖BDシャツ 3XB NS251
BOTTER PARIS 21SS ロングスリーブシャツ
WACKO MARIAの虎柄アロハシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：L●素材：RAYON100%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：独自のルート （国内の並行輸入品を取り扱うショップ）にて購入しています。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。海外商品理解ある方のみ購入お願い致します。圧縮や小さく折り畳んでの発送となりますので、畳じわなど気になる方はご購入をお控えください。
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|未使用に近い