・GBC ロックマンX サイバーミッション

・GBC ロックマンX2 ソウルイレイザー

・GBA ロックマン&フォルテ

・ロックマンX サイバーミッション 完全攻略

・ロックマンX2 ソウルイレイザー 完全攻略ガ

・ロックマンX2 ソウルイレイザー 必勝攻略本

動作は確認できましたがバックアップ機能の確認はしておりません。

箱→サイバーミッションが特に箱ダメージありです。

説明書→美品かと思います。

ガイドブック→サイバーミッションのみ内側折れてます。変色ありますが中は綺麗です。

#ゲームボーイ

#ゲームボーイカラー

#ゲームボーイアドバンス

#GB

#GBC

#GBA

#CAPCOM

#カプコン

#ロックマン

#ロックマンX

#ロックマンX2

#平成レトロ

#レトロゲーム

