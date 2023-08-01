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Deuxiem Classe販売
極美品 ケイトスペード サフィアーノレザー 肩掛け トートバッグ 黒 保存袋付き
数年前に購入し数回利用しました。
美品 ケイトスペード トートバッグ 2019SS パープル オフィス A4OK
少し黄色ブレンドのキャメルになります。
バケツ型バッグ／バッグインバッグ付き
659y
幅39 高さ30 マチ19 持ち手49
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使用頻度は少ないですが素材上どうしても使用感が出てしまいます。
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気になる事がございましたらご質問ください。
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《他サイトにも出品しております。突然画像を削除する可能性がありますのでご了承ください！》
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商品の情報
ブランド
ドゥーズィエムクラス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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Deuxiem Classe販売数年前に購入し数回利用しました。少し黄色ブレンドのキャメルになります。幅39 高さ30 マチ19 持ち手49 スゥエード素材は冬の時季ではなく夏に活用されるととてもオシャレです！白Tシャツにデニムのスタイリングの時に是非楽しんでください♡使用頻度は少ないですが素材上どうしても使用感が出てしまいます。気になる事がございましたらご質問ください。ご理解いただける方よろしくお願いいたします！《他サイトにも出品しております。突然画像を削除する可能性がありますのでご了承ください！》
商品の情報
ブランド
ドゥーズィエムクラス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
最大の割引 【ＫＫ様専用】SITA PARANTICA スゥエードバッグ《キャメル》 トートバッグ
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(税込) 送料込み
4
14
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ホーム
バッグ
トートバッグ
【ＫＫ様専用】SITA PARANTICA スゥエードバッグ《キャメル》
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
844430d3
1469
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
最大の割引 【ＫＫ様専用】SITA PARANTICA スゥエードバッグ《キャメル》 トートバッグ
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