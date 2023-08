USモデルのfieldboots通称beef and broccoli ビーブロになります。

本国でも入手困難のハイカットモデル。

ローカットよりも一線を画す超希少モデルです。

日本ではまず手に入りません。

アパートメントでも今では取り扱ってないです。

ローカットより断然カッコいいです‼️

26.5センチ。

新品未使用です。

スウェード特有の擦れなど、新品のうちからあるものでクレームなどご理解いただけない方は購入はご遠慮ください。

個人保管ですので、ご理解ある方よろしくお願いします。

返品、交換などは受け付けておりませんのでよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ティンバーランド 商品の状態 新品、未使用

