★新春福袋2022★ clarks Wallabee Boot スニーカー

クラークスのワラビーブーツになります。

渋谷のclarksで購入しました。

supremeやスケートショップのスタッフ等もよく履いています。

25.5センチですが、

普段26や26.5を履かれている人はこのサイズで良いかと思います。

付属品も全て揃っております。

