人気特価 WINSTON★ ★HARRY プリンセスカット PT950 結婚指輪 リング

ハリーウィンストン プリンセスカット マリッジリング ダイヤリング プラチナ950

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ハリーウィンストンのプリンセスカットダイヤモンドの結婚指輪です！

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とてもシンプルなデザインで定番のモデルです☆

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定価も年々上がってきておりますのでお早めにご検討ください。

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1石のプリンセスカット・ダイヤモンドをセットしたプラチナ製ウェディングバンド。

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プリンセスカット・ダイヤモンド1個、約0.11カラット、ベゼルセット、プラチナ製。

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〇商品状態

高品質.pt950プラチナリング

新品仕上げをさせていただきましたので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。

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〇サイズ

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サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。

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〇素材

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〇付属品

K18_ローズモチーフ印台リング_豪華な刻印_指輪_18金_花_デザイン

なし

リング マハラジャダイヤモンド 2個セット



こあかぴん様 ご確認用

〇購入先

使わなくなったので出品します。返品不可

ブランド正規店、又は

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商品の情報 ブランド ハリーウインストン 商品の状態 新品、未使用

ハリーウィンストン プリンセスカット マリッジリング ダイヤリング プラチナ950★ご購入・コメント前には必ずプロフィールをお読みください。また、ご質問についてもできる限り一度にまとめてコメントいただきますようご協力お願いします★ハリーウィンストンのプリンセスカットダイヤモンドの結婚指輪です！とてもシンプルなデザインで定番のモデルです☆定価も年々上がってきておりますのでお早めにご検討ください。↓↓公式↓↓HARRYWINSTONプリンセスカット・マリッジリング1石のプリンセスカット・ダイヤモンドをセットしたプラチナ製ウェディングバンド。プリンセスカット・ダイヤモンド1個、約0.11カラット、ベゼルセット、プラチナ製。定価 517,000円～ 〇商品状態新品仕上げをさせていただきましたので、新品同様とお考えいただいて大丈夫です。〇サイズ9号サイズ変更(何号でも可)もこちらで対応させていただきますのでご相談ください。〇素材プラチナ950〇付属品なし〇購入先ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。100％正規品になりますのでご安心ください。#mioBR_HARRYWINSTON↑同じブランドの商品を他に見る​#mioBR_結婚指輪↑同じカテゴリーの商品を見る#30447 ABO

商品の情報 ブランド ハリーウインストン 商品の状態 新品、未使用

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