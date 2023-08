★フォロー割

POWELL トミー・ゲレロTシャツ



90s 90年代 をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など 人気ブランドの古着を多数出品しています!

ナイキ ・ チャンピオン ・ ステューシー ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ アディダスなど

-----------------------------------------------------

⚫︎商品名

シュプリーム / supreme

ビッグロゴ センター刺繍ロゴ 半袖Tシャツ

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→72

肩幅→45.5

身幅→56

袖丈→25

⚫︎カラー

青 水色 / ブルー系

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

美品

☆他のTシャツもよかったらご覧下さい☆

管理番号 15167a

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

