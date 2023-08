※ 2020年11月発売の日本未発売モデルです。

ジョーダン5のゴルフシューズです。

サイズは26.5cm。

2回ほど練習場に履いていきましたが、ラウンドでは使用していません。

このカラーが気に入りすぎて、汚れると思うと逆に履けなくて、使用頻度少なめの美品です。

※写真3枚目のとおり、1箇所汚れがあります。

※写真のものが全てで、箱は付属しません。

▪️商品説明

今作は初の11月開催となったゴルフのメジャー選手権「Masters Tournament(マスターズトーナメント)」に先駆けてリリースされた通称「Rather Lucky Than Good」コレクション。グリーン映えするコーディロイ素材のオフホワイトアッパーにコレクションカラーのオレンジとグリーンを配色、アウトソールにはコレクションネームをデザインしたゴルフシューズ。ゴルフ対応のためにスパイクアウトソールを採用。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

