【新品未使用】EFFECTOR エフェクター

付属品、専用ケース

フレーム形状を維持する目的のデモレンズが入っておりますが伊達眼鏡使用でもレンズ交換をオススメします。

当店はエフェクターの正規代理店の為、値下げ不可となっております。

予めご了承ください。

エフェクターホームページ内正規ディーラー以外からの新品購入はコピー商品の疑いがございます。

十分お気を付けください。

新品未使用品。

HOYA製1.60素材球面単焦点レンズ1組8000円

HOYA製1.60素材非球面単焦点レンズ1組12000円

HOYA製1.67素材非球面単焦点レンズ1組15000円

レンズ度数、PD(左右の眼の幅)をご指定頂ければ上記価格にて度なし度付き両方対応可能です。

レンズをご購入頂くに際して左右のレンズ度数、PD(鼻の中心から左右単眼の瞳孔幅)が必ず必要になります。

(例)

右・・・S-2.00 C-0.75 AX90 PD32

左・・・S-2.00 C-0.50 AX90 PD31

※どちらも分からなく現在使用中のメガネと同度数でも製作可能ですので、その際はメガネを当店にお送り頂けましら製作可能です。

※度付きご希望の方用にレンズを出品致しましたのでフレームと同時購入をよろしくお願いします。

※フレームのみの場合には1〜2日で発送可能ですが、レンズ枠入れ発送の場合はレンズの在庫状況にもよりますので予めコメント欄よりお問い合わせ頂ければ納期をお知らせ致します。

※上記レンズ以外や遠近両用レンズ、染色レンズ等多数取扱いがございますので、気になる事がありましたらお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

