シュプリームのTシャツです。

20ss 2020

フロント下側のタグが少しほつれていますが、その他の目立った汚れはありません。

コメントなしの購入可能です!

他にも古着を多数出品していますので是非ご覧ください!

#U古着

【ブランド】supreme

【色】白 ホワイト

【サイズ】L

採寸 cm (平置き採寸)

肩幅 48.5

身幅 57

着丈 70

袖丈 24

素人採寸であることをご了承ください。

古着ですので多少の使用感はありますことを

ご了承下さい。

商品の確認はしていますがシミや汚れなどの見落としがあった場合はご容赦下さい。

梱包は送料節約の為、小さく折り畳んでの発送になることをご了承下さい。

他商品とセットでご購入いただける場合は、

合計価格から300円割引させてもらいます。

※ご購入前に必ずコメントください

ご購入後には割引できません

他にも古着を出品していますので是非ご覧ください。

#U古着

不明点はお気軽にコメントください!

#古着

#カレッジロゴ

#アーチロゴ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

