【★大感謝セール】 / 【美品】MARNI ダメージニット グリーン / ニット/セーター

MARNI

マルニ定番のダメージ加工ニットになります。

ボクシーフィットシルエットで、身幅にはゆとりがあり、

裾・袖・襟部分のリブにダメージ加工が施されているのがポイントです。

襟元にはブランドロゴがハンドステッチにてあしらわれております。

color GREEN

size 50(当方普段M-L着用)

着丈 75

身幅 63

肩幅 67

袖丈 62

素材 コットン100%

価格 ¥114,000

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

