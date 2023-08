素材···ウールギャバ

【春秋!洒脱!】エルネスト トレンチコート

サイズ1

MACKINTOSH× Paul Smith トレンチコート

品番:HK-D22-100

LIDNMリドムWOOL GABA TRENCH COATサイズSチャコール新品

替えボタン付き

Paul Smithポールスミス チェスターコート



タケオキクチ TK レザー トレンチコート ベルト付 黒

当時サイズ1,3の展開がありましたが、かなり大きめの作りのためほとんどの方がサイズ1で間違い無いと思います。

TAGLIRTORE × Brilla per il gusto トレンチコート

下部分を取り外し、ブルゾンとして着用することも可能です。

値段交渉可能美品コモリタイロッケンコートサイズ1 ネイビー

一部、フロント下部のボタンに割れがありますので、やや傷や汚れありとしております。

soerte トレンチコート size 2 美品

その点以外は目立った傷なく、出品にあたりクリーニングも済んでおります。

ego tripping エゴトリッピング レザー トレンチコート サイズL



Vintage 1950's フランス海軍 ゴム引きコート

yohji yamamoto

NIKE × sacai メンズトレンチジャケット Lサイズ 黒

UNUSED FACETASM ohta Name. Hender Scheme URU GANRYU COMME des GARÇONS Y-3 pour homme

90s c46 Barbour trench coat バブアートレンチコート

y/project dulcamara bukht crepuscule Needles badhiya RYU C.E CAVEMPT NIKE STUSSY KENZO kolor carven soe FFIXXED supreme LAD MUSICIAN edwina horl TOGA ISSEY MIYAKE whowhat visvim ALLEGE the soloist KIDILL AURALEE comoli neon sign KAIKO ETHOSENS ka na ta maison margiela yoke

古着 OLD GAP ベンチコート 紺

kiko kostadinov

70's トレンチコート

hender scheme

COMOLI 18aw ウールサージタイロッケンコート サイズ3

auralee

【新品】NIKE x sacai ナイキ サカイ トレンチ ジャケット カーキ

lemaire

◆極美品◆AURALEE◆オーラリー◆トレンチコート◆撥水加工◆国内正規品

little big

blurhms 高島涼着用 未使用 タイロッケンコート サイズ4

namacheko

Burberry トレンチコート

CMMN SWDN

【レア!】diddlediddle グラフィック コート

HED MAYNER

コモリ ウォッシュドタイロッケンコート comoli SIZE : 2 美品

JACQUEMUS

シュプリーム ヒステリックグラマー トレンチコート 「Lサイズ」

MARTINE ROSE

【美品】merph メルフ ウールトレンチコート サイズS

MIDORIKAWA

US.NAVY トレンチコート 90s 実物 アメリカ海軍 ライナー付 3way

NICHOLAS DALEY

phlannel 22ss タイロッケンコート コモリ シオタ ブラームス

paul harnden

バーバリーブラックレーベル トレンチコート ノバチェック カシミヤ ライナー

heugn

【美品】アーミー ギャバジン チェーンファスナーコート

graphpaper

ANREALAGE アンリアレイジ トレンチコート

fresh service

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

素材···ウールギャバサイズ1品番:HK-D22-100替えボタン付き当時サイズ1,3の展開がありましたが、かなり大きめの作りのためほとんどの方がサイズ1で間違い無いと思います。下部分を取り外し、ブルゾンとして着用することも可能です。一部、フロント下部のボタンに割れがありますので、やや傷や汚れありとしております。その点以外は目立った傷なく、出品にあたりクリーニングも済んでおります。

