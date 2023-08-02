正規 サルート　46 WH 下着

サルート46シリーズのブラ&ソングです♡
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◆PーUPブラ D65
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◆ソング Ｍサイズ
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【新品未使用タグ付き】
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こちらは最初からパットが付いていない商品です。
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★発送は基本24時間以内におこなっています。
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★カップが潰れないよう配送いたします。
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