正規 サルート　46 WH 下着

サルート46シリーズのブラ&ソングです♡

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◆PーUPブラ D65

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◆ソング Ｍサイズ

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商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

サルート46シリーズのブラ&ソングです♡◆PーUPブラ D65◆ソング Ｍサイズ【新品未使用タグ付き】こちらは最初からパットが付いていない商品です。★発送は基本24時間以内におこなっています。★お値下げはしていません。★カップが潰れないよう配送いたします。★他商品もご購入の際は一度コメントお願いします。

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