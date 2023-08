color…ブラック

size…L

ボディ…アンビル

1993年コピーライト有

ジェーンズ・アディクションのバンド解散、北米ツアーと題して回った1991年、第1回のロラパルーザ後にペリー・ファレルが再始動したバンド、ポルノ・フォー・パイロスのvintage90sオリジナル、バンドTシャツです。

こちらのデザイン超貴重なレア物で個人的には他に観た記憶もなく、今後は古着屋、フリマサイト等でもまったく出る事がない超入手困難な1枚だと存じます。

20数年前に大阪の古着屋で購入後、ほぼ着る機会がなく大切に保管致してました。

多少の使用感ございますが汚れ、破れ等ない良品かと存じます。

年々高騰しているバンドTシャツです。

当時モノでsizeが合ってお探しの方、ご検討よろしくお願い致します。

vintage古着、リーバイス、チャンピオン、米軍ミリタリー、ミステリーランチ、ブリーフィング、ワイルドシングス、パタゴニア、アークテリクス、シェラデザイン、フリーホイラーズ、ロストヒルズ、エヌハリウッド、エジニアドガーメンツ、ブルーナボイン 、バンズ、コンバース、アディダス、ナイキ、音楽、バンドT…etc

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャイアント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

