代引き手数料無料 EARTHMAGIC☆キュートマフィー刺繍入りシルキーファースタジャン2点セット ジャケット/上着

商品の情報 商品のサイズ 110cm ブランド アースマジック 商品の状態 未使用に近い

娘が双子なので同じ物が2着あります。サイズ110cm2度短時間(1〜2時間程度)のみ着用し、サイズアウトしてしまったので出品致しました。マフィーちゃんがとっても可愛いファースタジャンです。双子ちゃんや姉妹コーデにいかがでしょうか?まとめて売り切りたいのでセット優先とさせて頂きます。単品の場合は一点6200円になります。カラー...ピンク柄・デザイン...プリント(ロゴなど)着丈...ミドル素材...フェイクファーフード...フードなし季節感...冬 ブルゾン ジャケット キッズ Girl アウター 上着 もこもこファー ふわふわクマ 可愛い 女の子 オソロ お揃い ペア 双子

