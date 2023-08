#世界の音楽・アメリカ映画名作編

◆LPレコード/12枚

戦争は終わった・ハッピー・クリスマス(ジョン・レノン&オノ・ヨーコ)

◆中央公論社

oasis (Whats the Story)Morning Glory?

◆1970年代発行

Legacy ft Meja - Livin' & Learnin'

◆未使用品

Don carlos / Nice time レゲエ レコード

⚠️本中ページは、未読の為折れやシワは、ありませんが、箱は、経年劣化のシミあり。

WHITNEY HOUSTON/My love is your love

◆長期自宅保管品

Alice In Chains レコード2枚組 限定盤

◆動作未確認(確認の為の機器がない為)

2LPベスト スタイルカウンシル style council ポールウェラー

⚠️写真追加ご希望であれば、コメントください。

世界の音楽・ヨーロッパ映画/ミュージカル編/アメリカ映画/12枚★未使用品★

⚠️単品でのご購入をご希望時は、コメントください。

Jamiroquai Emergency On Planet Earth

送料の関係で、割高にはなりますが対応いたします。

12' ウイルソン・ファーガソン - 哀愁にシンギング・アゲイン



つんた様専用

⭐️親が洋画が趣味で、定年後にゆったりした時間を過ごしたいと、当時就職したばかりで、全巻セットをローンで購入したそうですが、環境の変化で、1度も聴く事なく未使用のままのレコードです。

G-Rap Phatty Banks / Break Em Off

機器がなく、動作確認ができませんが、

ベートーベン交響曲全集 LP8枚組

未使用な為、返品はご容赦ください。

希少LP★Geffen Records★Nirvana ‎– Nevermind



未使用 Black Rob - Life Story / 2 x レコード LP

⭐️レコードブームの再来です。

【独盤】カン サウンドトラックス 【美品】クラウト ジャーマン アナログ LP

音楽を聴きながら、ストーリーを読んで楽しんでください。

再生確認済み レア ビートルズ beatles hard days nz

興味のある方、よろしければ、ご検討ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

