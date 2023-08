イニストラード:真紅の契り(日本語版)

セットブースター1箱

ドラフトブースター1箱

計2箱セットの商品となっております。

新品・未開封品です。

シュリンク付きでのお渡しとなります。

値下げは受けかねますので悪しからずご了承ください。

シリーズ...イニストラード:真紅の契り

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

