★即購入OKです!

☆大人気☆ALEXANDER WANG ショルダーバッグ 男女共用



※他サイトでも出品をしているため商品ページをいきなり削除する場合があります。

お早めにご購入くださいませ。

GUCCI

グッチ

256100

213043

ショルダーバッグ ポシェット クロスボディ GGキャンバス シェリーライン 斜め掛け メンズ レディース 男女兼用 ユニセックス

状態が良くこれからも長くご愛用できるお品物でございます!

是非ともご検討よろしくお願い致します(^^)

最速で発送致します!

【状態】

角に少しダメージありますが、その他傷や汚れなどなく美品レベルです。

生地の状態も良好です!

安心してご購入ください。

【実寸】

幅…31cm

高さ…26cm

マチ…2.5cm

【素材】

キャンバス

【カラー】

茶色

BROWN

ブラウン

赤色

RED

レッド

緑色

GREEN

グリーン

【付属品】

なし

本体のみ

【フォロー割OK】

フォローして頂けましたらお値引きを受付致しますね!

常識の範囲内でしたら値下げしますので、希望額をご提示ください。

【最後に】

リユース品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。

※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。

★購入元について

古物商許可保有者のみ可の古物市場より仕入れております。

鑑定士確認済みの正規品のみ販売しております。

仕入先:ブランドリユース店、AUCNETやEcoRingなど

★返品について

高価なお品なので実際にお手にとってご確認ください。

何か気になる点がございましたら必ず評価前にご連絡下さい!

返品送料のみご負担頂きますが、返品対応致しますので、安心してお買い求め頂けます(*^^*)

また、万が一偽物だった場合、着払いにて早急に対応させて頂きます!

なお、評価後には返品返金を受け付け致しかねますのでご注意下さい!

ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください‼️

…

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

