美品 TOUJOURS トゥジュー 定価¥18,360 シャンブレーバッグ

vintage 000 0856 002113

○商品説明○

セリーヌのトートバッグになります!

とても可愛いデザインになります(*´-`)

角擦れや擦れ、内側汚れなど多少の使用感はありますがまだまだ使っていただけるかと思います。

・縦…40センチ

・横…30センチ

・マチ…14センチ

付属品…なし

【状態ランク】

状態ランク…AB

S…新品、未使用or未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

AB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA…やや傷や汚れあり

B…やや傷や汚れあり

BC…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い

他の商品

#ブランドショップKK

○発送期間

発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください。

※基本的に新品購入ではない為、チャームや付属品の欠品につきましては分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。"

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

