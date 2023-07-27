本格派ま！ 新品☆LVマスコットキャラクターTシャツ☆ヴィヴィエンヌちゃん☆非売品☆ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

☆プレゼントや贈り物に

tomo koizumi Tシャツ トモコイズミ



MOSCHINO 半袖 黒Ｔシャツ

●普段Sサイズを着用しておりますが、海外製品は作りが大きく、ずっと保管しているだけですので出品致します。

SACAI × NIKE バックプリーツTシャツ Lサイズ

男性でも着用出来る感じです。

DRAWER ドゥロワー 半袖 モヘアニット カットソーカシミヤ

●サイズ画像を参考にしてください。

Chloe クロシェカットソー



専用 tnewties トップス ジャケット

※ノベルティ品

【極美品】プリーツプリーズ イッセイミヤケ プリーツボーダーブラウス Lサイズ

店頭などで販売されていない商品（非売品）になり

新品未開封☆LALA レディースストレッチメッシュパンプ半袖 ブラック Ｍ

・イベント配布

【AD-LIVE】 超激レア アドリブ 非売品スタッフTシャツ 【鈴村健一】

・海外限定

M アディダス ワッフル スリーストライプス スリム半袖Tシャツ 国内正規品

・VIPの顧客配布

sacai 半袖シャツ

・商品購入時

メゾンキツネ フォックス パッチ フィッティド Tシャツ

等で頂ける商品になります。

KEISUKEYOSHIDA Bended T “Dead Pigeon”

ノベルティをご理解、ご検討の上購入宜しくお願い致します。

【超美品】ORCIVAL リネン 半袖プルオーバーシャツ



ドビークロスフレンチスリーブブラウス ネイビー

・カラー

LOEWE ハウル カルシファーポケット Tシャツ 炎の刺繍 ホワイト 未使用

画像記載

MAISON メゾンキツネ Tシャツ



Diner B RIB タンクトップ リブ ニット ノースリーブ

・サイズ

marineserre トップス ミニT

画像記載

【美品】FR2 月桃限定 ポロシャツ



【クリーニング済】LUDLOW ラドロー MERINGUE メレンゲ

・付属品 無

Y's 30/- COTTON PANELLED T-SHIRT 黒2



【美品】MaxMaraマックスマーラロゴTシャツブラックコットン

・状態

ノースリーブ タンクトップ

新品未使用保管品に付き畳みジワ有

SEVEN TEN セブンテン ツイードトップス ホワイト ２１SS



sybilla×moani ドライフラワー・プリントカットソー【新品・未使用品】

※ノベルティ品（非売品）につき

新品 エリザベッタフランキ ノースリーブトップス 40 ECS1013 Mサイズ

ブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方、ノベルティにご理解頂けない方のご購入はトラブル防止の為お控え下さいますよう宜しくお願い致します。

スーパービューティーワンピース42サイズ



【希少】JIL SANDER Plusストライプロゴパッチ半袖TシャツL

・海外製品は日本製品よりSizeが大きい

ピースケ 様専用

・糸の後始末や縫製が粗い場合がございます。

AMERI ★ GEOMETRIC PATTERN SHIRRING TOP



週末セール新作Courregesコントラストタンクトップノースリーブサマーニット

※保管品につき神経質な方、スムーズなお取引きの出来ない方、受け取り評価の遅い方しない方の購入はご遠慮下さい。

DeuxiemeClasse SEA ISLAND COTTONTシャツ

すり替え、トラブル防止の為

マイケルジャクソン 80's Tシャツ VINTAGE ヴィンテージ

商品説明，画像をご確認、納得の上購入宜しくお願い致します。

【新品】yori ヨリ ヘムフレアトリコットカットソー ピンク フリーサイズ



AURALEE/オーラリー GIZA ハイゲージ ニットポロ

●発送

セオリートップス

・ネコポス

issey miyake sample 加工 デザイン トップス Tシャツ 半袖

・クリックポスト

新品 アプワイザーリッシェ フリルブラウス ウィルセレクション レッセパッセ

・ゆうパケット

miumiu / ミュウミュウ 襟付きノースリーブシャツ

※ポスト投函になります。

Theory 18ss 半袖ニット ピンク



ヒグチユウコ画集とtシャツ

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）

ラメボーダートップス



paragraph Tシャツ

カラー...ブラック

プリーツプリーズ 6月新作 トップス

袖丈...半袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

☆プレゼントや贈り物に●普段Sサイズを着用しておりますが、海外製品は作りが大きく、ずっと保管しているだけですので出品致します。男性でも着用出来る感じです。●サイズ画像を参考にしてください。※ノベルティ品店頭などで販売されていない商品（非売品）になり・イベント配布・海外限定・VIPの顧客配布・商品購入時等で頂ける商品になります。ノベルティをご理解、ご検討の上購入宜しくお願い致します。・カラー画像記載・サイズ画像記載・付属品 無・状態新品未使用保管品に付き畳みジワ有※ノベルティ品（非売品）につきブティックで製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方、ノベルティにご理解頂けない方のご購入はトラブル防止の為お控え下さいますよう宜しくお願い致します。・海外製品は日本製品よりSizeが大きい・糸の後始末や縫製が粗い場合がございます。※保管品につき神経質な方、スムーズなお取引きの出来ない方、受け取り評価の遅い方しない方の購入はご遠慮下さい。すり替え、トラブル防止の為商品説明，画像をご確認、納得の上購入宜しくお願い致します。●発送・ネコポス・クリックポスト・ゆうパケット※ポスト投函になります。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

ステラマッカートニー Tシャツ 42 白 黒 トップス Ｌ カットソー 半袖christian wijnants ベルギー製レーヨントップス S★Adererror ゴーストプリント アルファベットTシャツREGULATION yohji yamamoto 五分袖ドレープトップス 黒【希少】unfortunate portrait ハリースタイル 長谷川京子着用新品*【DENIMIST/デニミスト】CLASSIC T-SHBeams Cogthebigsmoke DELTA TEEDIESEL Tシャツ