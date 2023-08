ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

◇素材

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユニバーバルミューズ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)‪︎‬ ‪︎◇アイテムUNIVERVALMUSE ユニバーバルミューズまいまいコラボワンピースワンピース ドレス ブラック ホワイト 黒 白グログランリボン リボン大人気の『まいまいコラボ』アイテム♪トレンドのチェック柄ワンピースは、バイカラーが大人可愛いクラシカルな格子チェック!細目のグログランリボンで作ったチェック柄に、小振りのリボンを散りばめたとっておきの1着です。腰位置高めから始まるフレアラインがスタイルアップ◎Aラインのスッキリとした印象に♡クリスマスや結婚式、2次会などのパーティーシーンにピッタリな一品です。もちろん、デイリーにも着られる優秀なこだわりアイテムです。※インナーのパニエは付属しませんのでご注意ください(写真1枚目はパニエ着用のイメージです)◇素材表地 ポリエステル 65% レーヨン 33% ポリウレタン 2%グランリボン部 ポリエステル 100%裏地 ポリエステル 100%◇サイズ 2(ワンサイズ展開 M相当)肩幅:約37cm身幅:約40cm着丈:約93cmウエスト:約70cm※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください◇状態タグ付きの未使用品です♡写真をしっかりご確認いただき、気になる点はご購入前にコメントお願いいたします*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-他にもレディースアパレル多数出品しています#nyankoro☆クローゼット *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-◇ご注意・あくまで一度人の手に渡った中古品となりますのでご理解お願いいたします・素人検品になりますので見落とし等の可能性があります神経質な方はご購入お控えください・光の加減で実物のお色味と多少の差が出てしまうこともありますのでご了承ください・購入は大手リユースショップです・他サイトでも販売しているため予告無く削除することがありますご購入ご希望の方はお早めにどうぞ☆柄・デザイン···チェック袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬

