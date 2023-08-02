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【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン

商品の説明

お値引き不可です！
Jabra ELITE 85H TITANIUM BLACK ヘッドホン

BeatsSoloPro Wireless ヘッドホン
購入したもの頭に合わずきつかったので出品します。頭の大きい人はご注意ください(^^;;
audio-technica ATH-A2000X

SONY WH-1000XM2(N)　ヘッドフォンスタンド付
コード類付属していないため優先接続、充電の際はご自身でご用意ください！
【新品未使用】ボーズ QuietComfort 45 Headphones 白

SONYソニー｜ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM4 ブラック
接続タイプ···ワイヤレス
ソニー 9.1ch 無線 デジタルサラウンドヘッドホンシステム
ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり
Panasonic RP-HTX80B-C

HPH-MT8 YAMAHA ヘッドフォン
【基本スペック】
【新品未開封】SONY ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM5
タイプ：オーバーヘッド
MIPRO by Comodo 単一指向性 ヘッドセット型マイク MU-53HN
インターフェイス：Bluetooth/ミニプラグ
花子様　専用
装着タイプ：両耳用
Bluetooth ヘッドホン Beats everest elite300新品
連続再生：最大20時間（新品の場合）
SHURE SE535-CL-J
充電時間：2時間以下
極美品 HIFIMAN HE400se オマケ付き
感度（ヘッドホン部分) ：
Apple AirPods Maxスペースグレイ
出力音圧レベル：115dB(有線接続時 1kHz 1Vrms/Bluetooth接続時 1kHz 0dBFS)
vh Marshall MID ANC ノイキャン 黒 ブラック
機能：リモコン、ノイズキャンセリング
SONY ヘッドホン
【サイズ】
美品 YAMAHA HPH-MT8 ヘッドフォン
重さ：290g
【ほぼ新品】 Victor XP-EXT1 箱付き
【カラー】
Bang & Olufsen Beoplay H95 (Grey Mist)
マットブラック
Anker Soundcore Space Q45 ヘッドホン

オーディオテクニカ ATH-TWX9
マイクロソフト
WH-1000XM4 プラチナシルバー
サーフェス
ソニー SONY Smart B-Trainer SSE-BTR1
ヘッドホン

ボーズBose Noise Cancelling Headphones 700

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

AirPods 第3世代　新品未開封　MPNY3J/A

GPRO wireless ヘッドセット
お値引き不可です！購入したもの頭に合わずきつかったので出品します。頭の大きい人はご注意ください(^^;;コード類付属していないため優先接続、充電の際はご自身でご用意ください！接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり【基本スペック】タイプ：オーバーヘッドインターフェイス：Bluetooth/ミニプラグ装着タイプ：両耳用連続再生：最大20時間（新品の場合）充電時間：2時間以下感度（ヘッドホン部分) ：出力音圧レベル：115dB(有線接続時 1kHz 1Vrms/Bluetooth接続時 1kHz 0dBFS)機能：リモコン、ノイズキャンセリング【サイズ】重さ：290g【カラー】マットブラック マイクロソフトサーフェスヘッドホン

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ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン

16分钟前

【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン

¥11,000 ¥9,350

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コメント (13)

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【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン 【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン

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