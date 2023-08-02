【お1人様1点限り】 Microsoft surface Heabphones 2 ヘッドフォン

お値引き不可です！

Jabra ELITE 85H TITANIUM BLACK ヘッドホン



BeatsSoloPro Wireless ヘッドホン

購入したもの頭に合わずきつかったので出品します。頭の大きい人はご注意ください(^^;;

audio-technica ATH-A2000X



SONY WH-1000XM2(N) ヘッドフォンスタンド付

コード類付属していないため優先接続、充電の際はご自身でご用意ください！

【新品未使用】ボーズ QuietComfort 45 Headphones 白



SONYソニー｜ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM4 ブラック

接続タイプ···ワイヤレス

ソニー 9.1ch 無線 デジタルサラウンドヘッドホンシステム

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

Panasonic RP-HTX80B-C



HPH-MT8 YAMAHA ヘッドフォン

【基本スペック】

【新品未開封】SONY ワイヤレスヘッドホン WH-1000XM5

タイプ：オーバーヘッド

MIPRO by Comodo 単一指向性 ヘッドセット型マイク MU-53HN

インターフェイス：Bluetooth/ミニプラグ

花子様 専用

装着タイプ：両耳用

Bluetooth ヘッドホン Beats everest elite300新品

連続再生：最大20時間（新品の場合）

SHURE SE535-CL-J

充電時間：2時間以下

極美品 HIFIMAN HE400se オマケ付き

感度（ヘッドホン部分) ：

Apple AirPods Maxスペースグレイ

出力音圧レベル：115dB(有線接続時 1kHz 1Vrms/Bluetooth接続時 1kHz 0dBFS)

vh Marshall MID ANC ノイキャン 黒 ブラック

機能：リモコン、ノイズキャンセリング

SONY ヘッドホン

【サイズ】

美品 YAMAHA HPH-MT8 ヘッドフォン

重さ：290g

【ほぼ新品】 Victor XP-EXT1 箱付き

【カラー】

Bang & Olufsen Beoplay H95 (Grey Mist)

マットブラック

Anker Soundcore Space Q45 ヘッドホン



オーディオテクニカ ATH-TWX9

マイクロソフト

WH-1000XM4 プラチナシルバー

サーフェス

ソニー SONY Smart B-Trainer SSE-BTR1

ヘッドホン

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

お値引き不可です！購入したもの頭に合わずきつかったので出品します。頭の大きい人はご注意ください(^^;;コード類付属していないため優先接続、充電の際はご自身でご用意ください！接続タイプ···ワイヤレスノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり【基本スペック】タイプ：オーバーヘッドインターフェイス：Bluetooth/ミニプラグ装着タイプ：両耳用連続再生：最大20時間（新品の場合）充電時間：2時間以下感度（ヘッドホン部分) ：出力音圧レベル：115dB(有線接続時 1kHz 1Vrms/Bluetooth接続時 1kHz 0dBFS)機能：リモコン、ノイズキャンセリング【サイズ】重さ：290g【カラー】マットブラック マイクロソフトサーフェスヘッドホン

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ボーズBose Noise Cancelling Headphones 700AirPods 第3世代 新品未開封 MPNY3J/AGPRO wireless ヘッドセット