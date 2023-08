≪新品・未使用・送料は無料、安心の即日発送です。コメントなし・即購入OK!≫

ダークな魅力溢れるTVアニメ『ベルセルク』とのコラボアイテムが登場!

一見シンプルながらも、随所にガッツらしさを散りばめたバックパック。

【商品詳細】

■カラー:ブラック(写真でご確認下さい)

■サイズ:高さ:46cm、幅:30.0cm、奥行き:14.0cm)

■重さ:745g

■ストラップ最長:92cm

■素材: ポリエステル、合成皮革 裏地:ポリエステル 金具:鉄、亜鉛合金

■原産国·· 中国

■状態:新品・未使用・未開封です。

◆発送について

らくらくメルカリ便で発送予定です。

基本的に24時間以内に発送です!

◆梱包について

本体はキズが付かないよう丁寧に梱包させて発送させていただきます。

【激レア】ガッツ リュック バックパック ベルセルク BERSERK 大容量

#ガッツ #モデル #リュック #バックパック #ベルセルク #BERSERK #スーパーグルーピーズ #大容量 #メンズ #新品 #未使用 #未開封

【※ 必読 ※】

バックパック



商品の情報 商品の状態 新品、未使用

