輝く高品質な ポピュラー　ピアノ名曲アルバム　1-2 ２冊セット　ジョージウィンストン アート/エンタメ

「ポピュラー・ピアノ・名曲アルバムピアノ・ソロ・ライブラリー」

1.2

1985年10月10日発行。

初版

ドレミ楽譜出版社。

ジョージウィンストンのアルバムAUTUMNから代表曲セレクトされています。

ジョージウィンストンの楽譜は絶版、流通数も限られとても貴重です。

40年近く前の楽譜のため、経年劣化による汚れはあります。

種類···ピアノ楽譜

音楽ジャンル···POPS、クラシック、ジャズ・フュージョン、ワールドミュージック

楽器・演奏スタイル···ピアノ

値下げ バラ売り 不可

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

