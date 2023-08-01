2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング

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GUCCI グッチ スクエア リング シルバー アクセサリー 925

商品は全て鑑定済みの正規品となります。

只今お値下げ中‼️イルカ 2連リング シルバー925 約13号

是非最後までご覧くださいませ♪

Cartier ヴィンテージ 2Cリング ダイヤ



HIROTAKA/ヒロタカ/チェーンリング/k18/ピンキーリング

⚫ブランド

ティファニー TIFFANY シルバー リング シグネチャー 11号

Cartier カルティエ

ヴィンテージ ミッキーマウスクラブ バットマン 指輪 リング



プラチナ900 ダイヤリング

⚫商品名

DNYC ダニアオブニューヨーク ゴールド リング 金 指輪 おまけ付き 13号

カルティエ K18PG エングレーブ 1P Diamond リング 指輪

プラチナ９００☆アクアマリン☆ダイヤ入りファッション指輪☆



カルティエラブリング8号

⚫素材

18金 K18 ダイヤ付きデザインリング 男女兼用 5.4g 15号 X299

AU750 K18PG

K18YG ダイヤモンドリング0.17ct 11号

ピンクゴールド

リング 天然石黒蝶貝／天然石オニキス



幸運 クローバー 0.78ct ダイヤモンド K18 yg wg リング 鑑別付

⚫サイズ

トパーズ・ダイヤ プラチナリング size12号

49(EUサイズ)

k18ダイヤモンドリング 1.10カラット

9号(日本サイズ)

14号 GUCCI グッチ GGマーモント ターコイズ フラワー リング 指輪



【専用】マザーハウス motherhouse Akane 茜（リング）

⚫リング幅等

スタージュエリー2020PLANET RINGS

幅(厚み)3.0mm

天然ダイヤモンドリング0.88ct k18

重量3.45g

ディオール レボリューションリング

1Pのダイヤモンドが付いております

agete K10 ストーン リング 7号



k14WG Ｄ0.5ct ダイヤリング

⚫付属品

kiyoko.pe様 ポンテウェッキオ イニシャルMリング

リングのみになります(社外箱に入れてお送りいたします)

【ダイヤモンド/ルビー】 リング 12号 pt900 天然石 レトロ 指輪



BVLGARI ブルガリ B-zero1 ビー・ゼロワン リング 指輪 WG

⚫商品状態

MIKIMOTO ミキモト 天然アコヤ本真珠 ダイヤモンド リング K18YG

新品仕上げ済のカルティエのエングレーブリングです。私的な刻印もございませんのでご安心くださいませ。新品仕上げ済のため新品同様のコンディションですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。

グリーンガーネット、デマントイドガーネット、ダイヤハートリング 12.5号

付属品は使用歴がございます。

2カラットの大粒ペアシェイプダイヤモンドリング 計2.581ct



GUCCI グッチ アイコンリング ICON 750YG K18 9号

⚫配送方法

スワロフスキー ブレスレット 新作限定 期間限定価格！！

らくらくメルカリ便にてお送り致します。梱包資材を用い安心安全にお届けいたします。

証明書あり Cartier カルティエ バースデーリング 9号ホワイトゴールド



天然 エメラルド ダイヤ リング1.08ct k18 ¥

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新品・定価以下・シェーヌダンクル・ローズゴールド・リング

大手ブランドオークションにて取り寄せた後に再鑑定を行いました正規品となります。

【美品】TIFFANY&Co. リング 11号

日本流通自主管理協会（AACD）加盟オークション

humダイヤリング

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[希少] Pt900 ダイアモンドスネークリング



指輪 K18の文字あり

※モニターの発色具合により異なって見える事があります。色合いにつきましてはメーカーHPもご参照下さい。

Pt950 ダイヤモンド ティファニー スタッキング バンド 指輪



❕特別価格❕K18ピンクゴールド オープンハート 0.02ct リング 12号

最後までご覧頂きありがとうございました。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

数ある商品よりご覧頂きありがとうございます。商品は全て鑑定済みの正規品となります。是非最後までご覧くださいませ♪⚫ブランドCartier カルティエ⚫商品名カルティエ K18PG エングレーブ 1P Diamond リング 指輪⚫素材AU750 K18PGピンクゴールド⚫サイズ49(EUサイズ)9号(日本サイズ)⚫リング幅等幅(厚み)3.0mm重量3.45g1Pのダイヤモンドが付いております⚫付属品リングのみになります(社外箱に入れてお送りいたします)⚫商品状態新品仕上げ済のカルティエのエングレーブリングです。私的な刻印もございませんのでご安心くださいませ。新品仕上げ済のため新品同様のコンディションですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。付属品は使用歴がございます。⚫配送方法らくらくメルカリ便にてお送り致します。梱包資材を用い安心安全にお届けいたします。-----------------------------------------------大手ブランドオークションにて取り寄せた後に再鑑定を行いました正規品となります。日本流通自主管理協会（AACD）加盟オークション-----------------------------------------------※モニターの発色具合により異なって見える事があります。色合いにつきましてはメーカーHPもご参照下さい。最後までご覧頂きありがとうございました。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

Tiffany&Co ティファニー 1995 アトラス リング 11号 シルバー丘様専用 pt900 総柄リング 5.0g#9Carrera y Carrera カレライカレラ ダイヤモンド リングトーカティブtalkATive☆リングK18 カラーストーン デザインリング 18金 指輪 16号 Y02604指輪 【GR/14】 K18 ダイアモンド ゴールド リング⭐【高級】天然 タンザナイト リング s925K18リング 4号k14 WGダイヤモンド リング