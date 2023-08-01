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2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング

商品の説明

数ある商品よりご覧頂きありがとうございます。
GUCCI　グッチ　スクエア　リング　シルバー　アクセサリー　925
商品は全て鑑定済みの正規品となります。
只今お値下げ中‼️イルカ　2連リング　シルバー925 約13号
是非最後までご覧くださいませ♪
Cartier ヴィンテージ 2Cリング ダイヤ

HIROTAKA/ヒロタカ/チェーンリング/k18/ピンキーリング
⚫ブランド
ティファニー TIFFANY　シルバー リング　シグネチャー　11号
Cartier カルティエ
ヴィンテージ ミッキーマウスクラブ バットマン　指輪　リング

プラチナ900 ダイヤリング
⚫商品名
DNYC ダニアオブニューヨーク ゴールド リング 金 指輪 おまけ付き 13号
カルティエ K18PG エングレーブ 1P Diamond リング 指輪
プラチナ９００☆アクアマリン☆ダイヤ入りファッション指輪☆

カルティエラブリング8号
⚫素材
18金 K18 ダイヤ付きデザインリング 男女兼用 5.4g 15号 X299
AU750 K18PG
K18YG ダイヤモンドリング0.17ct 11号
ピンクゴールド
リング　天然石黒蝶貝／天然石オニキス

幸運 クローバー 0.78ct ダイヤモンド K18 yg wg リング 鑑別付
⚫サイズ
トパーズ・ダイヤ　プラチナリング　size12号
49(EUサイズ)
k18ダイヤモンドリング 1.10カラット
9号(日本サイズ)
14号 GUCCI グッチ GGマーモント ターコイズ フラワー リング 指輪

【専用】マザーハウス　motherhouse Akane 茜（リング）
⚫リング幅等
スタージュエリー2020PLANET RINGS
幅(厚み)3.0mm
天然ダイヤモンドリング0.88ct　k18
重量3.45g
ディオール　レボリューションリング
1Pのダイヤモンドが付いております
agete　K10 ストーン リング 7号

k14WG Ｄ0.5ct ダイヤリング
⚫付属品
kiyoko.pe様　ポンテウェッキオ　イニシャルMリング
リングのみになります(社外箱に入れてお送りいたします)
【ダイヤモンド/ルビー】 リング　12号　pt900　天然石　レトロ　指輪

BVLGARI　ブルガリ B-zero1 ビー・ゼロワン リング 指輪 WG
⚫商品状態
MIKIMOTO　ミキモト　天然アコヤ本真珠　ダイヤモンド　リング　K18YG
新品仕上げ済のカルティエのエングレーブリングです。私的な刻印もございませんのでご安心くださいませ。新品仕上げ済のため新品同様のコンディションですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。
グリーンガーネット、デマントイドガーネット、ダイヤハートリング 12.5号
付属品は使用歴がございます。
2カラットの大粒ペアシェイプダイヤモンドリング　計2.581ct

GUCCI　グッチ　アイコンリング　 ICON 750YG K18 9号
⚫配送方法
スワロフスキー　ブレスレット　新作限定　期間限定価格！！
らくらくメルカリ便にてお送り致します。梱包資材を用い安心安全にお届けいたします。
証明書あり Cartier カルティエ バースデーリング 9号ホワイトゴールド

天然 エメラルド ダイヤ リング1.08ct k18 ¥
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新品・定価以下・シェーヌダンクル・ローズゴールド・リング
大手ブランドオークションにて取り寄せた後に再鑑定を行いました正規品となります。
【美品】TIFFANY&Co. リング 11号
日本流通自主管理協会（AACD）加盟オークション
humダイヤリング
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[希少]　Pt900 　ダイアモンドスネークリング

指輪 K18の文字あり
※モニターの発色具合により異なって見える事があります。色合いにつきましてはメーカーHPもご参照下さい。
Pt950 ダイヤモンド　ティファニー　スタッキング バンド 指輪

❕特別価格❕K18ピンクゴールド オープンハート 0.02ct リング 12号
最後までご覧頂きありがとうございました。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

Tiffany&Co ティファニー 1995 アトラス リング 11号 シルバー

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

丘様専用　pt900 総柄リング　5.0g#9

Carrera y Carrera カレライカレラ ダイヤモンド リング

トーカティブtalkATive☆リング

K18 カラーストーン デザインリング 18金 指輪 16号 Y02604

指輪 【GR/14】 K18　ダイアモンド　ゴールド　リング

⭐【高級】天然 タンザナイト リング s925

K18リング　4号

k14 WGダイヤモンド リング
数ある商品よりご覧頂きありがとうございます。商品は全て鑑定済みの正規品となります。是非最後までご覧くださいませ♪⚫ブランドCartier カルティエ⚫商品名カルティエ K18PG エングレーブ 1P Diamond リング 指輪⚫素材AU750 K18PGピンクゴールド⚫サイズ49(EUサイズ)9号(日本サイズ)⚫リング幅等幅(厚み)3.0mm重量3.45g1Pのダイヤモンドが付いております⚫付属品リングのみになります(社外箱に入れてお送りいたします)⚫商品状態新品仕上げ済のカルティエのエングレーブリングです。私的な刻印もございませんのでご安心くださいませ。新品仕上げ済のため新品同様のコンディションですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。付属品は使用歴がございます。⚫配送方法らくらくメルカリ便にてお送り致します。梱包資材を用い安心安全にお届けいたします。-----------------------------------------------大手ブランドオークションにて取り寄せた後に再鑑定を行いました正規品となります。日本流通自主管理協会（AACD）加盟オークション-----------------------------------------------※モニターの発色具合により異なって見える事があります。色合いにつきましてはメーカーHPもご参照下さい。最後までご覧頂きありがとうございました。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング

44分钟前

2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング

¥70,300 ¥37,259

(税込) 送料込み
12
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出品者

2c0a48

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本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

2c0a48
2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング 2022年春の ★新品仕上済★ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 リング

☆新品仕上済☆ カルティエ エングレーブ 1PD リング 18KPG 9号 | fpfs

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カルティエ エングレーブド 1P・ダイヤモンドリング・指輪/K18YG/750-3.4g/8号/#48/イエローゴールドカラー/Cartier 翌日配送可/h230526/484187 :RERA4715L:リファスタ・Yahoo!ショッピング店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

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