魅了 ㉙ プリーツプリーズ イッセイミヤケ ブラウン 立体 ボレロ カーディガン カーディガン/ボレロ

【メーカー・ブランド名】

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

ISSEI MIYAKE イッセイミヤケ

【色】

ブラウン系、茶色

【表記サイズ】

3

(伸びるのでほぼフリーサイズです)

【実寸サイズ】

着丈 約73cm

袖丈 約55cm

【素材】

ポリエステル 100%

【製造国】

日本製 made in Japan

【状態】

ほとんど未使用に近く、全体的にはとても綺麗に見えます。

お写真をご確認いただき、中古品かつ自宅保管していたことをご理解の上ご購入ください。よろしくお願いいたします。

イッセイミヤケのお品を大量に出品中です!

#HERMの宝箱

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

