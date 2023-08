【超目玉】 【超美品】Y-3 SHIKU RUN 25.0cm スニーカー

閲覧ありがとうございます!

数回のみの着用で、すり減りも少なく美品です。

履く機会がなかったので、出品いたします!

◇コメントなし、即購入OKです!

◇詳細

定価 :49500円

状態 :B

サイズ:25.0cm

◇掲載写真

1-3枚目 本品写真

◇状態ランク

・S(新品同様)

タグ付きの未使用、または新品同様のアイテム

・A(使用感なし)

数回使用した程度で使用感が感じられないアイテム

・B(目立つ使用感なし)

使用感が少ない、または気にならないアイテム

・C(やや使用感あり)

使用感があり、やや気になる傷や汚れがあるアイテム

・D(傷・汚れあり)

傷や汚れがあるが使用には問題ないアイテム

⚠️注意事項

他サイトでも出品しており、そちらで売れた場合は掲載を取り下げることがございます。

ご了承ください。

自宅保管であること含め、古着であることをご了承の上お買い求めください。

質問やお値下げなどございましたら、コメントよろしくお願いいたします。

管理番号

137-777

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

