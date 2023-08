カラー...ゴールド

オロビアンコ タイムオラ

バンド...レザーバンド

ムーブメント...クォーツ・電池式

文字盤形...ラウンド・丸形

商品をご覧いただきありがとうございます。他の出品商品とまとめ買いして頂くと、値引き可能です。お気軽にコメント下さいませ。

シルバー✕ゴールドカラー 薄型 2針クォーツ

メンズ腕時計

ヴィンテージ

稼動品!!!電池、バッキン交換2023年5月済

【型番】 5A74--0020

【素材】 ケース ステンレススティール

ベゼル 18K

ベルト セイコー新品ベルト!

リューズ 天然石オニキス付

【サイズ】

縦 約34mm

横 約32mm(リューズ含まず)

厚み 約5mm

【外観の状態】

■文字盤 綺麗です。シルバーの細かい放射状の盤面が、角度に拠って光沢を変えます。

極々わずかなヨゴレはルーペではみえます。

■風防 サファイアガラスで、傷はありません。

■裏蓋 キレイです。

■ケース ポリッシュ仕上げキレイです。

■ベルト セイコーベルト 新品をつけてあります。

【動作確認】

現在、動作問題ないです。

生活防水

特殊洗浄 クリスタルガード済

とても薄く且つ高級感もあるとても素敵な時計です。

18金のベゼルがアクセサリーのようです。盤面も光沢が美しくさりげない高級感を醸し出しています。

稼働品ですが、元々は古い商品となりますので、細かい事を気にする方や、神経質な方はご遠慮ください。

#セイコー

#腕時計

#クレドール

#アンティーク

#お祝い

#昇進

#博物館

#展示品

#ペアウォッチ

#退職

#記念日

#冠婚葬祭

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー...ゴールドバンド...レザーバンドムーブメント...クォーツ・電池式文字盤形...ラウンド・丸形商品をご覧いただきありがとうございます。他の出品商品とまとめ買いして頂くと、値引き可能です。お気軽にコメント下さいませ。セイコー SEIKO クレドール CREDOR シルバー✕ゴールドカラー 薄型 2針クォーツメンズ腕時計 ヴィンテージ 稼動品!!!電池、バッキン交換2023年5月済【型番】 5A74--0020【素材】 ケース ステンレススティールベゼル 18Kベルト セイコー新品ベルト!リューズ 天然石オニキス付【サイズ】 縦 約34mm横 約32mm(リューズ含まず)厚み 約5mm 【外観の状態】 ■文字盤 綺麗です。シルバーの細かい放射状の盤面が、角度に拠って光沢を変えます。極々わずかなヨゴレはルーペではみえます。■風防 サファイアガラスで、傷はありません。■裏蓋 キレイです。■ケース ポリッシュ仕上げキレイです。■ベルト セイコーベルト 新品をつけてあります。 【動作確認】 現在、動作問題ないです。生活防水特殊洗浄 クリスタルガード済とても薄く且つ高級感もあるとても素敵な時計です。18金のベゼルがアクセサリーのようです。盤面も光沢が美しくさりげない高級感を醸し出しています。稼働品ですが、元々は古い商品となりますので、細かい事を気にする方や、神経質な方はご遠慮ください。#セイコー #腕時計#クレドール#アンティーク#お祝い#昇進#博物館#展示品#ペアウォッチ#退職#記念日#冠婚葬祭

