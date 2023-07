2018年に出産祝いでいただいたオスプレイ ベビーキャリアです。

説明書はありません。

山に行く前に自宅近くで2時間ほど使用したのみです。

使用するタイミングなく子供が大きくなり、出品いたしました。

足元部分にキズ、乗せる部分にあまり目立ちませんが、毛羽立ちがあります。

写真でご確認ください。

除菌シートで拭き取りをしています。

サンシェードが内装されており、素早く簡単に出し入れ装着でき子供を日差しから守ります。

下部のジッパーポケットは容量があります。

上部にもポケット有ります。

色 アイビーグリーン

容量 20リットル

重量 3.13キロ

入っていたビニール袋に入れて発送いたします。

下記先にベビーキャリア説明が記載されています

https://www.lostarrow.co.jp/osprey/support/manual/OM2019_OS_PocoAG.pdf

商品の情報 ブランド オスプレイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

