2022超人気 srep msft pants GR8 ワークパンツ/カーゴパンツ

msft srepはJaden Smith のスケーターブランドです
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GR8で四万ぐらいで購入しました！
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裾に若干使用感がありますが、元々ダメージ加工のようなものがあったのでアイロンで伸ばせばそこまで気にならないとおもいます。
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シルエットとサイズ感はdickiesのスケーターが履いてるものとほぼ同じです
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AFGK / DONCARE / FFF DeepRiver
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ファッキングオーサム
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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Carhartt ダックワークパンツ ハートタグ ペインター 40s 50s
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商品の情報
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