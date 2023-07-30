2022年春の 2019年製 大阪市送料無料‼️TOSHIBA 洗濯機 クリーニング済 4.5Kg 洗濯機

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H309 美品Haier全自動洗濯機 5.5kg JW-C55A
『最終値下げ』【AQUA洗濯機】AQW-S45H 新生活 一人暮らし
大阪市送料無料‼️(他地域も無料有り)
HITACHI 10Kgドラム式洗濯乾燥機（BD-S8700L）
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⭐️商品説明⭐️
2022年製／洗濯機／風乾燥【ハイアール】4.5キロ／7ヶ月間に週1〜2回使用
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細かい傷などあるかと思いますが、ご了承下さいませ。
【美品】2021年製 洗濯機 Hisense HW-K55E
神経質な方は、ご遠慮下さいませ。
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中古品ですので、商品によって小傷、少し汚れがある場合も、御座います。
高年式 2020年6KgMAXZEN洗濯機 2304131051
小傷での返品は一切受付け出来ません‼️
Haier 洗濯機 JW-U45A 4.5kg 2022年製 家電 G393
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【美品】2019年製 洗濯機 Haier JW-C55D
その際は誠に申し訳ございませんが、お手数をおかけ致します。
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●送料無料範囲
347Z Panasonic ドラム式洗濯機 最新モデル 洗濯10キロ乾燥6キロ
大阪市、堺市、泉佐野市、岸和田、和泉市、泉大津市、高石市、貝塚市、豊中市、吹田市、摂津市、箕面市、茨木市、守口市、門真市、池田市、東大阪市、大東市、八尾市、松原市、伊丹市、尼崎市、西宮市、
30日迄！★美品★ヤマダ☆4.5kg☆洗濯機【YWM-T45A1】L588
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柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、四条畷市、枚方市、1000円
パナソニック ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX800BL
パナソニックドラム式洗濯機Panasonic NA-VG1100L キューブル
神戸市、宝塚市、川西市、芦屋市、河内長野市、泉南市、高槻市、交野市 +2000円
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TOSHIBA 電気洗濯乾燥機 説明書付き TW-117X5L 2016年製
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⚠️基本的には玄関前までです‼️⚠️
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希望であれば、
BD-SX110EL 20年製 美品 日立 大人気自動投入ドラム式洗濯乾燥機
設置 取付工事 別途2200円
至急発送！元気に稼動中！乾燥、洗濯機！
Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX3800L
階段料金 別途¥1500
Haier 洗濯機 JW-LD75A 2022年製 大容量 高年式 M0247
Panasonic 洗濯機 NA-FA80H5 8kg 2018年製 埼玉
SHARP 洗濯機 4.5kg 2016年製ES-G45RC-W シャープ
●配達日
#KS101 Panasonic 洗濯機 NA-F50B11 2018年製
11：00〜19：00
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Haier 洗濯機 JW-C55D 5.5kg 2020年製 家電 H452
②13：00〜15：00
ET2119番⭐TOSHIBA電気洗濯機⭐️
③15：00〜17：00
AQUA 洗濯機 AQW-GS70J 7キロ 高年式 2021年製 d783
④17：00〜19：00
Panasonic ドラム式洗濯乾燥機 NA-VX700AL-W
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(遅れ場合があるかも知れませんが、ご了承下さいませ)
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商品の情報
ブランド
東芝
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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ご覧頂き誠に有難う御座います(^O^)/大阪市送料無料‼️(他地域も無料有り)⭐️商品説明⭐️洗濯機 4.5kgTOSHIBA 2019年製クリーニング、動作確認済‼️細かい傷などあるかと思いますが、ご了承下さいませ。神経質な方は、ご遠慮下さいませ。⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️●お取置き不可‼️●3日以内のお取引出来る方限定‼️●24時間以内のお支払い出来る方限定‼️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️中古品ですので、商品によって小傷、少し汚れがある場合も、御座います。小傷での返品は一切受付け出来ません‼️⬇️返品対応は下記になります⬇️●完全なる破損、故障●商品到着〜3日以内のメッセージ⚠️キャンセル受付ません‼️当方で出来る限り検品致していますが、見落としがある場合も御座います。その際は誠に申し訳ございませんが、お手数をおかけ致します。上記理由にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。⭐️配送説明⭐️●送料無料範囲大阪市、堺市、泉佐野市、岸和田、和泉市、泉大津市、高石市、貝塚市、豊中市、吹田市、摂津市、箕面市、茨木市、守口市、門真市、池田市、東大阪市、大東市、八尾市、松原市、伊丹市、尼崎市、西宮市、●有料範囲柏原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、四条畷市、枚方市、1000円神戸市、宝塚市、川西市、芦屋市、河内長野市、泉南市、高槻市、交野市 +2000円奈良市、橿原市、京都市、明石市＋3000円姫路市、大津市、和歌山市＋5000円⚠️基本的には玄関前までです‼️⚠️希望であれば、設置 取付工事 別途2200円階段料金 別途¥1500●配達日11：00〜19：00①11：00〜13：00②13：00〜15：00③15：00〜17：00④17：00〜19：00希望の時間帯をお選び下さい‼️(遅れ場合があるかも知れませんが、ご了承下さいませ)洗濯乾燥容量···洗濯：4.5kg|乾燥：機能なし
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(税込) 送料込み
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洗濯機
2019年製 大阪市送料無料‼️TOSHIBA 洗濯機 クリーニング済 4.5Kg
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
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2022年春の 2019年製 大阪市送料無料‼️TOSHIBA 洗濯機 クリーニング済 4.5Kg 洗濯機
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