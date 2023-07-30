2022年春の 2019年製 大阪市送料無料‼️TOSHIBA 洗濯機 クリーニング済 4.5Kg 洗濯機

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H309 美品Haier全自動洗濯機 5.5kg JW-C55A



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⭐️商品説明⭐️

2022年製／洗濯機／風乾燥【ハイアール】4.5キロ／7ヶ月間に週1〜2回使用



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細かい傷などあるかと思いますが、ご了承下さいませ。

【美品】2021年製 洗濯機 Hisense HW-K55E

神経質な方は、ご遠慮下さいませ。

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中古品ですので、商品によって小傷、少し汚れがある場合も、御座います。

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小傷での返品は一切受付け出来ません‼️

Haier 洗濯機 JW-U45A 4.5kg 2022年製 家電 G393

⬇️返品対応は下記になります⬇️

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2015年式 10kg HITACHI洗濯機 BW-100WVE3

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当方で出来る限り検品致していますが、見落としがある場合も御座います。

【美品】2019年製 洗濯機 Haier JW-C55D

その際は誠に申し訳ございませんが、お手数をおかけ致します。

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上記理由にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

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●送料無料範囲

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洗濯乾燥容量···洗濯：4.5kg|乾燥：機能なし

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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