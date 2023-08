#ひろのアパレルルーム

リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。

○アイテム

BURBERRYLONDON バーバリーロンドン Burberry バーバリー ロング マキシ シャツ ワンピース ノバチェック ノヴァチェック ウエストベルト リボンベルト 前開きボタン ブラック 黒色 キャップスリーブ

○サイズ

Lサイズ(相当)

肩幅約33cm

身幅約41cm

袖丈約9.5cm

総丈約104.5cm

ウエスト約38.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

特に目立つ傷やシミなど無くまだまだ気持ち良くお使いいただける状態です。あくまでも中古品ですので完璧をお求めの方はご購入お控えください。

○カラー

ブラック

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

052000531381

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

