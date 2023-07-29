【18％OFF】 ジェラートピケ マリオ　ピーチ　ジャガードプルオーバー&ロングパンツセット パジャマ

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サイズ140〜150cm
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新品未使用タグ付き
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ジュニアの大きい方のサイズです！
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発送の際は小さく畳みますのでご了承下さい
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商品の情報
|商品のサイズ
|150cm
|ブランド
|ジェラートピケ
|商品の状態
|新品、未使用
ジェラートピケ マリオ ピーチ ジャガードプルオーバー&ロングパンツセット
ジェラートピケ スーパーマリオ ジュニアジャガードプルオーバー&ロングパンツセットサイズ140〜150cm新品未使用タグ付きジュニアの大きい方のサイズです！小柄な女性も着れるかと思います☺︎即購入歓迎！同梱割引ご相談ください☺︎発送の際は小さく畳みますのでご了承下さいジェラートピケ ジェラピケ gelato piqueルームウェア パジャマ スーパーマリオピーチ姫 ピンク ボーダー コラボニンテンドー Nintendo 任天堂
商品の情報
|商品のサイズ
|150cm
|ブランド
|ジェラートピケ
|商品の状態
|新品、未使用