メインカラー···ホワイト、カーキ

人気モデル···NIKE エアフォース1

NIKE AIR FORCE 1 OUR FORCE 1スネーク ヘビ

型番DR9867100

NIKEエアフォース1

正規品です

購入日2022.12.31

全然履いていないので

そこまで汚れも擦れもありません

サイズ27.5

即発送できます

らくらくメルカリ便になります

大幅でなければ値下げ交渉致します

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

メインカラー···ホワイト、カーキ人気モデル···NIKE エアフォース1型番DR9867100NIKEエアフォース1正規品です購入日2022.12.31全然履いていないのでそこまで汚れも擦れもありませんサイズ27.5即発送できますらくらくメルカリ便になります大幅でなければ値下げ交渉致します

