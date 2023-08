商品は SONY Hi8/8mmビデオカメラ です。

型番は CCD-TR2 です。

8mmカセットテープを使用するビデオカメラです。

Hi8仕様のビデオカメラになります。

再生、早送り、巻き戻し等の一通りの動作確認しました。

再生等の動作については問題ありませんでした。

撮影も問題なく実行できました。

再生OKですので、撮影済みテープのダビングのための再生機として使用できます。

思い出の8mmカセットテープのDVD化にいかがですか。

カセットテープ式のビデオカメラで動作品が感覚的にかなり減少してきています。

現在ではカセットテープ式のビデオカメラは製造されていないので、早めにダビング作業されることをオススメします。

商品に含まれる内容は下記になります。

ビデオカメラ本体

ハンディカムステーション

充電器兼ACアダプタ

映像ケーブル

バッテリー

ビデオカメラの使用に必要な電源関係や映像ケーブルなどの付属品も全て揃っています。

バッテリーも商品に含みますが、古いバッテリーですので使用できるかわかりません。

購入にあたっては、バッテリーは使用できないものと考え購入下さい。

動作確認はコンセントからの電源で行いました。

不明な点はコメント下さい。

なお購入前のコメントは不要です。

即購入OKです。

購入についての交渉中でも先に購入された方を優先とさせていただきます。

写真にあるモニターは商品に含みません。

よろしくお願いいたします。

動作品 再生OK SONY Hi8/8mmカメラ CCD-TR2

0185-4

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

