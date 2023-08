必ずプロフィールを読みご理解いただけた方のみコメント、ご購入をお願いいたします!!!

他にもプリーツプリーズの品を出品しておりますのでよろしければご覧ください♪

#レモンソーダのプリーツプリーズ

ISSEY MIYAKE

イッセイミヤケ

日本製

エレガント

ストレッチ

春夏

タンクトップ

カットソー

ブラウス

○状態

特にダメージは見渡らず美品です

○カラー

ブラック

黒

○素材

写真の品質タグでご確認下さい

○サイズ:4

着丈:51

脇下身幅:60

肩幅:27

素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。

着画などに関してはあくまでイメージとなりますので実物でのご判断をお願いいたします。

端末や光量の違いなどで実際の色味と違いが出る場合があります。

色味について気になる方は購入前に必ずご確認ください。

交渉中でも即購入が優先されますのでご了承下さい!

この他にも多数出品しております

↓から一覧に飛べますので宜しければご覧下さい!!

#レモンソーダのトップス

送料手数料込みですので大幅な値下げは出来ませんがいいね数や出品期間によってはお値下げ出来ますのでお気軽にコメントをお願い致します(^^)

発送方法に関しては匿名発送になります。

新品、中古問わず一度人の手に渡ったものなので細かなシワや使用感などが気になる方はご遠慮下さい。

検品はしていますが見逃す場合も有りますので神経質な方、古着にご理解のない方のご購入は絶対にお控えくださいm(_ _)m

20830307F

