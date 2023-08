今年も話題の supreme☆パーカー 《希少カラー》シュプリーム デカロゴ 緑色 グリーン パーカー

数ある商品の中からリベルディストリートの古着倉庫を閲覧いただきありがとうございます^_^

SAINT MICHAEL Dr. Woo

ヴィンテージ商品を中心に出品しております!

#リベルディ古着倉庫

こちらで他のヴィンテージ商品を閲覧いただけます!

また、お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

たったこれだけです^_^

☆10,000円以上→500円引き

☆3,000円以上→200円引き

☆1,000円以上→100円引き

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

ZETA Hoodie

シュプリームのパーカーです!

⚫ポイント

・デカロゴ

・ロゴについてるパールがめちゃくちゃ可愛いです‼︎

・希少カラー

・裏起毛素材

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りませんのでお早めにどうぞ!!

⚫状態 中古

使用感、前身頃・両袖にシミ汚れ、ポケット部分に傷はございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからたくさん着用して頂けます^_^

⚫カラー

グリーン 緑色

⚫サイズ L

(着丈72cm、身幅68cm、肩幅58.5cm、袖丈64cm)

◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!

ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ!

送料無料、即購入OKです!!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

#P477

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

