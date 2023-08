PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

素敵カラーに可愛いシルエットが魅力的な、とても素敵なノースリーブシャツです。

横方向にプリーツ加工を施しています。

同シリーズ内で自由なコーディネートを楽しめます。

♦︎新品タグ付きの商品ですが、一度人の手に渡った物ですので、自宅保管等含めご理解いただける方ご購入お願い致します。

♦︎ショッパーや不織布袋などは付きませんが、商品はきれいに梱包いたします。

衣類ですので多少の畳じわはできるかと思われます。ご理解いただきますようお願い致します。

♦︎高額で入手困難完売品になりますので、すり替え防止の為返品はお断りいたします。

#PLEATSPLEASE

#ISSEYMIYAKE

#プリーツプリーズ

#イッセイミヤケ

#三宅一生

イッセイミヤケ

isseymiyake

レディース

トップス

シャツ

ブラウス

チュニック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 新品、未使用

