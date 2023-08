ご覧いただきありがとうございます◎

#古着屋MOUNTAIN

↑ショップ内、全アイテムがチェックできます♪

#古着MOUNTAINメンズアイテム

↑ショップ内、メンズアイテム一覧です♪

こちらのアカウントをフォローしていただくと、下記の割引が対象となります☆

◇お得なフォロー割◇

・5000円以下のアイテム→100円割引

・5001円以上のアイテム→250円割引

・2点以上のまとめ買いでトータル金額から5%割引

※その他お値引きをご希望の方は、まずはお気軽にコメントください。

可能な範囲であればお値引きの交渉もお受けいたします ^ ^

※お値引きをご希望の方は、フォロー完了後コメントにてご連絡ください。

【商品名】

【ブランド・メーカー 】

TOMORROW LAND トゥモローランド

【サイズ】

タグ表記 : 46

肩幅 : 42cm

身幅 : 50cm

袖丈 : 64cm

着丈 : 91cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

【カラー 】

ネイビー

【素材】

ウール 70%

カシミヤ 30%

【状態】

古着、USEDアイテム。全体的に美品です。(画像にてご確認ください。)

【ポイント】

高級 セレクト ブランド!

トゥモローランドから、素敵な一着をご紹介♪

ウール、カシミヤで作られた見るからにも上品なコート◎

まだまだ寒い日々が続きますが、オシャレもしっかり楽しみたい!そんなあなたにピッタリなアイテムです!

シルエットも綺麗で、どんなトップス、パンツとも合いそうです^ ^

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像について

*出品商品は1点物の中古品、古着がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*画像はiPhoneでの撮影となっております。実物と画像で色が多少異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

#古着屋MOUNTAIN

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

